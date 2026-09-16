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ФАС выявила в регионах схемы завышения цен на бензин почти на две трети

УрБК, Москва, 16.09.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в отдельных регионах многоступенчатые схемы — цепочки поставок топлива, при которых стоимость продукта на АЗС повышалась почти на 70% от отпускной цены с НПЗ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомственные материалы к сентябрьскому совещанию у вице-премьера Александра Новака. 

В некоторых случаях сложно установить полную схему движения топлива: трейдеры препятствуют сбору необходимых сведений, говорится в материалах ФАС. Согласно ее анализу, после НПЗ «Танеко» в цепочке поставки находились пять посредников. Стоимость первой сделки после НПЗ составляла 86 тыс. руб. за тонну, а последняя компания, «ТриТон Трейд», продала нефтебазе топливо, приобретенное через четырех посредников, по 135 тыс. руб. за тонну. На АЗС топливо поступило по цене 141 тыс. руб. за тонну. Так, говорится в материалах, между первой сделкой и продажей нефтебазе цена увеличивалась на 57%, а итоговая разница с первой ценой достигала 64%. По этим обстоятельствам служба провела работу с правоохранительными органами, передав материалы, указывающие на признаки противоправных действий.

Регуляторы ужесточают контроль за оборотом нефтепродуктов в условиях сокращения производства из-за повреждений НПЗ. Как сообщали в правительстве 14 сентября, ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке: возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. В материалах к совещанию у А. Новака говорится, что ФАС продолжает проверочные мероприятия по поставкам топлива во Владимирской, Костромской, Челябинской областях, Марий Эл, Дагестане, Республике Алтай, Карелии.

По данным Росстата, с 1 по 7 сентября изменение цен на бензин зафиксировано в 49 субъектах РФ, более всего — в Тюменской области (кроме автономных округов): на 9,2%. В среднем по России бензин за неделю к 7 сентября подорожал на 0,6%, до 78,25 руб. за литр, стоимость дизтоплива осталась на уровне 88,4 руб. за литр. С начала года бензин и дизтопливо подорожали на 21,2% и 18,4% соответственно.

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