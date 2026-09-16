Россияне втрое чаще отказываются от купленных страховок

УрБК, Москва, 16.09.2026. Более 934 тыс. страховок россияне вернули в период охлаждения за I полугодие 2026-го, следует из данных Банка России (ЦБ), которые изучили «Известия». Страховщики вернули клиентам 27 млрд руб., а средняя стоимость полиса, от которого отказались, составила около 29 тыс.

Период охлаждения действует для большинства видов добровольного страхования. В течение этого срока клиент может отказаться от полиса, если он ему не понадобился, и получить обратно уплаченную сумму. Для страхования жизни и кредитных страховок он составляет 30 дней, для остальных видов добровольного страхования — 14 дней. Наибольшее число возвратов пришлось на страхование от несчастных случаев и болезней — 627 тыс. полисов. Более половины из них составляло страхование пассажиров, следует из статистики ЦБ.

Одной из причин массовых отказов в транспортном страховании становятся автоматически установленные отметки при покупке билетов, рассказали в Ассоциации экспортеров и импортеров. Покупатель может не заметить включенную в стоимость билета страховку и уже после оплаты обнаружить дополнительную услугу, после чего — отказаться от договора.

Полисы от несчастных случаев также активно предлагают заемщикам. Формально такая страховка считается добровольной, однако на практике ее нередко представляют как условие получения кредита по более выгодной ставке, отметили в Ассоциации.

Еще 109 тыс. возвратов пришлось на добровольное страхование имущества. В основном это полисы на технику и другие вещи, а не страхование жилья или автомобилей. Такие продукты также могут предлагаться как дополнительная услуга при покупке товаров. В тройку лидеров по числу возвратов вошло и добровольное страхование жизни — россияне отказались от таких полисов почти 111 тыс. раз.

Для решения проблемы навязывания страховок при поддержке Банка России был принят ряд законов и нормативных актов, сообщили в пресс-службе ЦБ. В частности, с 1 сентября 2025 года, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», продавцам запрещено автоматически проставлять отметки о согласии клиента на дополнительные услуги.