Школы креативных индустрий откроют в четырех городах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. В четырех муниципалитетах Свердловской области планируется открыть школы креативных индустрий. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, новые учреждения могут появиться в Верхней Пышме, Кировграде, Первоуральске и Верхотурье.

Сейчас в регионе действуют уже две школы креативных индустрий. Первую из них открыли в прошлом году в Новоуральске. Вчера стало известно о запуске второго учреждения на базе Екатеринбургской академии современного искусства.

«Школа в Екатеринбурге — шособенная, потому что создана на базе вуза – Екатеринбургской академии современного искусства. Здесь ребята получают возможность еще до поступления в высшее учебное заведение попробовать себя в будущей профессии и понять, хотят ли они связать свое будущее с креативными индустриями. Мы настроены на дальнейшее развитие сети таких школ. В ноябре Екатеринбург примет Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Для нас большая честь стать площадкой встречи представителей таких учреждений со всей России и вместе развивать это направление», — пояснила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Екатеринбургская школа креативных индустрий рассчитана на на 120 школьников 5–11-х классов. Здесь для учащихся предусмотрены бесплатные курсы по электронной музыке, звукорежиссуре, дизайну, анимации, 3D-графике, VR/AR-технологиям, а также фото- и видеопроизводству. На начальном этапе дети познакомятся со всеми студиями и получат базовые знания, а затем смогут выбрать конкретное направление и создать свой проект.

На оснащение школы в Екатеринбурге было выделено почти 80 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Дополнительно 70,8 млн руб. поступили из городского бюджета на капитальный ремонт помещений, покупку мебели и оплату труда сотрудников. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что в регионе создаются условия для успешного развития сектора креативных индустрий.