В Екатеринбурге на МФМ запустили школу креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля (МФМ) молодежи открылась школа креативных индустрий на базе Екатеринбургской академии современного искусства — единственного в регионе муниципального вуза. Проект стартовал при поддержке Минкультуры России и правительства Свердловской области

В официальном телеграм-канале главы города Алексея Орлова сообщается, что это пространство, где ученики 5–11 классов смогут познакомиться с профессией будущего, поработать на современном оборудовании и превратить свою идею в готовый проект. Занятия здесь будут проводиться в шести студиях: современной электронной музыки, звукорежиссуры, дизайна, анимации и 3D-графики, интерактивных технологий, фото- и видеопроизводства. Опытные наставники помогут ребятам превратить творческий замысел в качественный продукт.

«Такие проекты — это инвестиция в молодые дарования, в первые профессиональные победы и, в конечном счете, в будущее нашего Екатеринбурга и всей страны. Желаю педагогам неиссякаемого вдохновения, а ученикам — не бояться ошибаться, экспериментировать, пробовать, искать свой уникальный стиль», — прокомментировал глава города.

А. Орлов ранее сообщал, что в Екатеринбурге сектор креативных индустрий растет ежегодно на 16% — темпы опережают показатели и по Уральскому федеральному округу (УрФО), и по стране в целом. На сегодняшний день в городе работает более 127 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. К июню текущего года статус самозанятых получили более 235 тыс. человек. Всего в этой сфере заняты свыше 440 тыс. человек — фактически каждый второй работающий екатеринбуржец так или иначе связан с малым и средним бизнесом.