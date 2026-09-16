Сквер на ВИЗе в Екатеринбурге благоустроят до конца октября

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для благоустройства сквера на пересечении улиц Крауля и Викулова. Начальная цена контракта составляет около 1 млн руб., следует из материалов на портале госзакупок.

В рамках благоустройства подрядчику предстоит обустроить газон, провести кронирование деревьев и уход за зелеными насаждениями, а также отремонтировать тротуар. Работы, согласно техзаданию, должны завершиться до 31 октября.

Сквер участвовал в голосовании за территории для федерального благоустройства в апреле 2025 года, однако не вошел в число победителей. Территория набрала 28 835 голосов и заняла последнее место среди участников.