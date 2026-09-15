Участники фестиваля молодежи посетили администрацию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Участники Международного фестиваля молодежи посетили здание администрации Екатеринбурга, где для них провели экскурсию сотрудники Музея истории Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Гостей поприветствовала заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева. Она отметила историческое значение здания администрации и потенциал Екатеринбурга в сфере строительства, образования и промышленности.

«Мы гордимся, что в эти дни Екатеринбург стал городом молодежи мира и объединил самых талантливых, целеустремленных, смелых и креативных представителей почти двухсот стран. Уверена, на фестивале вы найдете настоящих друзей, и эта дружба, зародившаяся здесь, в Екатеринбурге, сохранится на долгие годы!» — сказала Марина Фадеева.

Сотрудники Музея истории Екатеринбурга рассказали участникам фестиваля об истории здания и провели их по этажам. Экскурсия завершилась в башне, где гости узнали о работе курантов ратуши и сделали памятные фотографии.

Участники также поделились впечатлениями от поездки в Екатеринбург. Сесилия Туладхар из Непала рассказала, что благодаря фестивалю смогла вновь приехать в страну, где родилась. Ее родители восемь лет учились в России, однако через два года после рождения дочери вернулись в Непал. Мухаммед Абид Хасан из Бангладеш отметил, что впервые приехал в Россию.

«Я в первый раз нахожусь в России, поэтому очень счастлив. Все впечатления невозможно описать одним предложением. Мне очень нравится» — сказал он.