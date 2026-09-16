Правительство РФ закрепило написание слова «пиар»

УрБК, Москва, 15.09.2026. Правительство России закрепило написание слова «пиар» в русскоязычной форме в «Стратегии развития креативной экономики в Российской Федерации на период до 2036 года». Документ утвержден распоряжением правительства от 8 сентября 2026 года, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Слово «пиар» используется в документе при перечислении креативных индустрий, основанных на информационно-телекоммуникационных технологиях. В их числе названы программное обеспечение, видеоигры, медиа и средства массовой информации, а также реклама и пиар.

Ранее в официальных документах для обозначения этой сферы преимущественно использовалось понятие «связи с общественностью». Также встречалось написание PR латиницей.