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В Свердловской области с начала года выросло число ДТП

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. В Свердловской области с начала 2026 года зарегистрировано 32 тыс. 402 дорожно-транспортных происшествия. Это почти на 2 тыс. больше показателей прошлого года.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что лидирует по авариям Екатеринбург — 16 тыс. 692, Нижний Тагил — 2 тыс. аварий и Первоуральск — 1 тыс. 386. Количество пострадавших в ДТП в целом по области сократилось с 1 тыс. 793 до 1 тыс. 635. Погибших — 195 против 213 человек годом ранее.

Больше всего аварий с погибшими или пострадавшими произошло из-за превышения скорости — 19 тыс. 496 случаев, несоблюдения очередности проезда — 2 тыс. 865 случаев и выезда на встречную полосу — 137 случаев.

Что касается ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в Свердловской области произошло 19 случаев с января по август 2026. В одном из них погиб человек. Число аварий с участием самокатов за этот период снизилось на 3,3% за год. Эти данные предоставила ранее Госавтоинспекция РФ.

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