Бизнес попросил кабмин о льготах на покупку оборудования для ИИ

УрБК, Москва, 15.09.2026. Бизнес обсуждает с правительством возможность предоставления льготного кредитования и лизинга серверов и графических процессоров (GPU) для обучения и использования моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вопрос обсуждался 10 сентября на заседании рабочей группы подкомиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. По данным издания, в обсуждении участвовали представители бизнеса. Конкретные параметры возможных мер поддержки пока не определены.

Предполагается, что льготное финансирование позволит снизить капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и расширить доступ к ней для разработчиков и заказчиков ИИ-решений.

При действующей ключевой ставке Банка России в 14% эффективная ставка лизинга серверного оборудования может быть на несколько процентных пунктов выше. По оценке одного из источников «Коммерсанта», при сроке договора от двух до четырех лет удорожание оборудования может составлять 15–25% его стоимости. Собеседник издания считает, что субсидирование ставки могло бы снизить затраты компаний на создание ИИ-инфраструктуры.

Одним из возможных вариантов может стать механизм, при котором государство компенсирует банку или лизинговой компании разницу между рыночной и льготной ставками. Конкретный механизм пока не согласован.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили изданию, что обсуждение мер поддержки отечественных ИИ-решений с участием бизнеса продолжается. Итоговые решения по конкретным инструментам и объемам помощи пока не приняты.

В Минцифры подтвердили факт обсуждения льготного кредитования и лизинга серверного оборудования и GPU, уточнив, что параметры этих мер находятся в стадии проработки. Представители Т-Банка, «Яндекса» и VK от комментариев отказались, Сбербанк на запрос издания не ответил.

По словам ML-директора Positive Technologies Андрея Кузнецова, субсидирование вычислительных мощностей является распространенной мировой практикой, в том числе в Китае. Стоимость оборудования, по его оценке, составляет значительную часть капитальных затрат при обучении ИИ-моделей.

Правительство также прорабатывает другие меры поддержки отрасли в связи с принятым летом законом о регулировании искусственного интеллекта. По данным РБК, общий объем планируемой господдержки ИИ оценивается примерно в 71,7 млрд руб.

Помимо льготного кредитования и лизинга оборудования, обсуждаются субсидирование строительства и модернизации центров обработки данных (ЦОД), льготная аренда и создание центров коллективного доступа к вычислительным мощностям. Ранее Forbes сообщал о возможности субсидирования дата-центров.