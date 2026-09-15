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ФНС планирует обанкротить шесть предприятий ЖКХ в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Республике Башкортостан подала заявления о банкротстве шести муниципальных предприятий ЖКХ Свердловской области. Все заявления поступили в Арбитражный суд Свердловской области 14 сентября, следует из материалов суда.
Ответчиками выступают «Алапаевский водоканал», ирбитский «Водоканал-сервис», туринское МУП «Теплосеть», МУП «ЖКХ поселка Буланаш», МУП «ЖКХ Махневского МО» и МУП «Мироновское ЖКХ».
Суммы задолженности по заявлениям составляют от 27 млн до 332 млн руб. Даты рассмотрения дел пока не назначены.