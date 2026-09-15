ФНС планирует обанкротить шесть предприятий ЖКХ в Свердловской области

ТОП 3 компаний по списанию долгов в этом году

Формулировка «списание долгов» широко используется юридическими компаниями, однако с правовой точки зрения речь идет прежде всего о банкротстве гражданина и последующем освобождении от обязательств в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Само обращение к юристам не прекращает задолженность. Итог судебной процедуры определяет арбитражный суд, а для внесудебного банкротства через МФЦ действуют отдельные условия. По данным Федресурса, в первом полугодии суды ввели 277,5 тыс. процедур банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей, что