ГлавнаяНовости
Вчера14:51

ФНС планирует обанкротить шесть предприятий ЖКХ в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Республике Башкортостан подала заявления о банкротстве шести муниципальных предприятий ЖКХ Свердловской области. Все заявления поступили в Арбитражный суд Свердловской области 14 сентября, следует из материалов суда.

Ответчиками выступают «Алапаевский водоканал», ирбитский «Водоканал-сервис», туринское МУП «Теплосеть», МУП «ЖКХ поселка Буланаш», МУП «ЖКХ Махневского МО» и МУП «Мироновское ЖКХ».

Суммы задолженности по заявлениям составляют от 27 млн до 332 млн руб. Даты рассмотрения дел пока не назначены.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
15 сентября 202315:30

ТОП 3 компаний по списанию долгов в этом году

Формулировка «списание долгов» широко используется юридическими компаниями, однако с правовой точки зрения речь идет прежде всего о банкротстве гражданина и последующем освобождении от обязательств в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Само обращение к юристам не прекращает задолженность. Итог судебной процедуры определяет арбитражный суд, а для внесудебного банкротства через МФЦ действуют отдельные условия. По данным Федресурса, в первом полугодии суды ввели 277,5 тыс. процедур банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей, что