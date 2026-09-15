Суд обязал таможню вернуть жительнице Свердловской области таможенное начисление за автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Режевской городской суд в Свердловской области встал на сторону местной жительницы в споре с уссурийской таможней Дальневосточного таможенного управления ФТС России. Поводом стало дополнительное таможенное начисление за автомобиль Nissan Qashqai 2026 года.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что женщина купила машину за 102 тыс. 800 юаней и оплатила таможенные платежи на 670 тыс. руб. При получении автомобиля в Уссурийске инспектор заявил, что стоимость авто выше, и потребовал доплатить еще 342 тыс. 540 руб., ссылаясь на цены с китайского сайта объявлений. Без этой суммы машину не выдавали. Женщина внесла доплату и обратилась в суд.

Суд установил, что обязанность доказывать подложность документов покупателя или недостоверность сведений лежит на государственном органе, а не на гражданине. Таможня опиралась лишь на данные сайта о средней цене аналогичных автомобилей. Однако анализ интернет-объявлений без учета конкретной сделки суд признал некорректным, сославшись на Определение ВС РФ от 25.02.2026. У истицы был полный пакет документов: договор купли-продажи, счет-фактура и банковская выписка об оплате автомобиля с конкретным VIN.

Суд также отметил, что для товаров для личного пользования действуют нормы ст. 267 ТК ЕАЭС, которые защищают граждан от требований предоставлять сложный пакет коммерческих документов. «Суд признал незаконными действия уссурийской таможни. На таможню возложена обязанность устранить нарушения прав и законных интересов автовладельца, вернуть излишне уплаченную сумму и сообщить об исполнении в суд в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. Кроме того, с таможни в пользу истицы взысканы расходы по оплате госпошлины — 3 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.