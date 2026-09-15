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Глава Екатеринбурга провел заседание межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. В Екатеринбурге на заседании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма представители профильных департаментов рассказали о ключевых направлениях в работе по предупреждению деструктивных настроений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Провел заседание глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он выделил два ключевых направления: спорт и взаимодействие с гражданским обществом. Спорт помогает социализации и формирует «иммунитет» к радикальным идеям, а общественные институты позволяют выявлять конфликты до их обострения. Муниципалитет продолжит поддерживать проекты НКО по налаживанию межэтнических отношений, патриотическому воспитанию и укреплению гражданского единства.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина рассказала, что спортивные учреждения реализуют три направления.

Первое — «Спорт вместо улицы». Работа ведется в 33 городских спортучреждениях, где занимаются более 34 тыс. человек. Проведено 150 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий с участием более 16 тыс. человек. Ежегодно проходят акции, конкурсы, выставки, лекции и показы видеороликов ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году в них участвовали более 20 тыс. человек. В проекте «Школьный спорт» участвуют более 28 тыс. школьников. В городе работают 168 школьных спортивных клубов.

Второе направление — «Объединяющая сила спорта» — вовлекает горожан всех возрастов в массовые физкультурные и спортивные события. Проведено 729 мероприятий с общим числом участников 107 591 человек, включая «Лыжню России» и «Майскую прогулку». «Главное событие, задающее тон всей стране, — II Всероссийская спартакиада народов России, которую принимает и Екатеринбург. Спикер также отметила, что массовому вовлечению в спорт способствует комплекс ГТО. За первое полугодие нормативы сдали 33 999 екатеринбуржцев в возрасте от 6 до 70 лет.

В рамках третьего направления — «Организация безопасной среды» — организовано 65 объектовых тренировок по антитеррористической защищенности спортивных объектов, в них приняли участие 2 тыс. 705 человек, включая посетителей и детские тренировочные группы.

Директор департамента общественных связей администрации города Екатерина Форукшина рассказала, что по программе социокультурной адаптации иностранных граждан проводятся лекции. Они помогают лучше ориентироваться в новой социальной и культурной среде и интегрироваться в жизнь города и российского общества.

Поддержка институтов гражданского общества и их привлечение к профилактике экстремизма идут через грантовые программы и творческие проекты, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности. Ежегодно проводится конкурс на субсидии из городского бюджета социально ориентированным НКО. Среди приоритетных направлений — «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов», «Развитие межнационального сотрудничества», «Профилактика экстремизма и терроризма». В этом году по ним подано 17 заявок, субсидии получили девять организаций с девятью проектами. Реализация стартовала 1 сентября.

Заместитель начальника полиции УМВД России по городу Екатеринбургу Андрей Ершов отметил, что приоритетом остается противодействие национальному экстремизму. На миграционном учете по месту жительства и пребывания состоят 134 тыс. 773 иностранных гражданина. По итогам криминогенного анализа число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 56,2%. Это связано с усилением борьбы с незаконной миграцией и оборотом наркотиков.

Совместно с диаспорами и религиозными объединениями реализуется комплекс оперативно-профилактических мер. С молодежью ведется профилактическая работа: за полгода в образовательных учреждениях проведены 743 лекции и беседы о действующем административном и уголовном законодательстве.

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