Минтранс планирует организовать беспилотные грузовые поставки из России в Китай

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Минтранс России планирует организовать беспилотные грузовые поставки из России в Китай. Об этом 14 сентября на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявил глава ведомства Андрей Никитин.

На сегодняшний день такие перевозки работают между Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью. Недавно российский грузовик-беспилотник добрался до Астаны — столицы Казахстана, рассказал А. Никитин. Кроме того, на федеральном уровне сейчас разрабатываются варианты развития беспилотного речного транспорта и доставки продуктов в крупных городах РФ. По словам главы Минтранса, недавно был объявлен конкурс по выбору таких городов.

В Свердловской области уже развиваются проекты в сфере наземного беспилотного транспорта, включая автономные трамваи, грузовой транспорт и роботов-доставщиков. Правительство региона ранее сообщало о планах создания кластера гражданских беспилотных технологий. Он позволит объединить разработчиков программного обеспечения, производителей электроники, научные и образовательные организации, индустриальные парки и конечных потребителей.

Международный фестиваль молодежи (МФМ) начал работу в Екатеринбурге 11 сентября. В течение семи дней, до 17 сентября, около 10 тыс. участников из России и 191 страны примут участие более чем в 600 мероприятиях на площадках «Екатеринбург-Экспо», Уральского федерального университета (УрФУ), специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), Исторического сквера и Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. В программу фестиваля вошли более 300 экскурсий, выставочная экспозиция из 121 стенда, выступления более 2 тыс. артистов и лекции 150 спикеров. Среди лекторов — федеральные министры и вице-премьеры, губернаторы, спортсмены и представители других сфер. В организации мероприятия задействованы около 2 тыс. волонтеров.