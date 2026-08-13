В Свердловской области планируют создать кластер беспилотников

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Представители правительства Свердловской области и бизнеса обсудили перспективы создания в регионе кластера гражданских беспилотных технологий. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.

Встреча прошла на заседании комиссии СОСПП по государственно-частному партнерству и развитию инфраструктуры. Она стала продолжением договоренностей, достигнутых с губернатором Свердловской области Денисом Паслером на международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Работа соответствует задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

В Свердловской области уже развиваются проекты в сфере наземного беспилотного транспорта, включая автономные трамваи, грузовой транспорт и роботов-доставщиков. Создание кластера позволит объединить разработчиков программного обеспечения, производителей электроники, научные и образовательные организации, индустриальные парки и конечных потребителей.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, представители профильных министерств, институтов развития, образовательных организаций и бизнеса.

«Сегодня мы продолжаем важную дискуссию, начатую на предыдущем заседании по развитию центров обработки данных, где мы заложили фундамент для развития цифровых технологий в регионе. Развитие искусственного интеллекта и беспилотных технологий логично продолжает нашу работу в сфере цифровизации. Эти направления становятся ключевыми драйверами технологического прогресса и новой перспективной инвестиционной нишей для Свердловской области», — сказал Д. Ионин.

Одним из предложений стало создание технопарка беспилотных технологий на базе площадок особой экономической зоны «Титановая долина». Также обсуждалось включение в кластер государственных и частных индустриальных парков.

По задумке участников, такая инфраструктура позволит сформировать на Урале центр локализации производства комплектующих для беспилотной отрасли и создать условия для развития межотраслевой экономики беспилотных технологий.