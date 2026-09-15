Продавцы маркетплейсов переходят на самостоятельную доставку товаров

УрБК, Москва, 15.09.2026. Число обращений селлеров маркетплейсов в СДЭК с просьбой о доставке товаров по модели delivery-by-seller (DBS, т. е. продавцом) с апреля по август 2026 года увеличилось на 60%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой логистической компании.

Только в августе оператор получил более 5 тыс. заявок по всем схемам. Интерес к такой доставке вырос, когда у крупнейших российских маркетплейсов возникли сложности со складскими объектами, объясняет представитель СДЭК.

Модель DBS раньше использовалась главным образом продавцами крупногабаритных товаров, а также продукции, которая требует особо бережной перевозки, утверждают в СДЭК. Теперь же селлеры отправляют сами украшения, косметику, канцелярию, чай, сим-карты и компьютерные комплектующие. По словам экспертов, таким образом они не хотят, чтобы их товары хранились в одном месте.

На рынке маркетплейсов замечена еще одна тенденция — селлеры все чаще отгружают товар со своих складов (модель FBS). Однако переход на собственные площади — вынужденная мера из-за опасений продавцов за сохранность товаров на фоне пожаров на складах.