В Свердловской области открылись первые в регионе дорожные классы

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Министр транспорта РФ Андрей Никитин, губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков открыли работу первых в регионе дорожных классов — в школе № 3 в Нижней Туре и лицее № 110 им. Л.К. Гришиной в Екатеринбурге.

В департаменте информполитики региона сообщили, что проект по созданию дорожных классов реализуется при методической поддержке Российского университета транспорта при взаимодействии со школами, научными организациями, дорожными компаниями и органами власти. Его цель — профориентация и формирование у школьников 7–9 и 10–11 классов интереса к инженерным и техническим направлениям.

«Для подготовки квалифицированных кадров мы выстроили систему, в которую теперь входят школы, сильные колледжи и вузы, надежные работодатели. Благодарю Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство за эту очень нужную и важную инициативу. А также компанию «Магистраль», которая помогла реализовать проект. Общими усилиями мы обеспечиваем долгосрочное развитие всей отрасли», – сказал губернатор Свердловской области.

1 сентября Д. Паслер также дал старт работе первого в области транспортного кластера проекта «Профессионалитет». В этом году обучение в нем начали 1150 студентов. В общей сложности 1 сентября в Свердловской области начали работу семь новых кластеров. Всего по программам «Профессионалитета» в Свердловской области в 20 кластерах обучаются свыше 34,4 тыс. студентов, из них более 14 тыс. первокурсников. В подготовке кадров участвуют 283 работодателя.