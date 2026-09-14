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Вчера17:33

В Первоуральске при поддержке ПНТЗ разрабатывают брендбук города как «трубной столицы России»

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, филиал Трубной Металлургической Компании) стал исследовательской и креативной площадкой для создания фирменного стиля муниципалитета. Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Заказчиком проекта выступил Первоуральский фонд поддержки предпринимательства. К разработке концепции привлекли студентов и выпускников факультетов креативных индустрий, а также городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Участники экспедиции из клуба развития территорий «Занесло» уже посетили трубопрокатный цех, производство труб нефтяного сортамента и Музейно-выставочный центр завода.

Для формирования точных ассоциаций с городом молодые специалисты провели серию фокус-групп и глубинных интервью с работниками предприятия. Первые результаты работы, включая концепцию брендбука, прототипы сувенирной продукции и аудиовизуальные промо-материалы, будут представлены до конца 2026 года. Внедрение новой визуальной символики в городские пространства запланировано на начало 2027 года.

Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров отметил, что совместная работа специалистов завода, жителей и студентов ведущих вузов позволит выделить уникальные черты Первоуральска и повысить его туристическую привлекательность. Это не первый опыт сотрудничества предприятия с молодежью: ранее в партнерстве с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом (УрГАХУ) был проведен конкурс на лучшую концепцию реновации сквера у Музейно-выставочного центра, пять идей из которого лягут в основу реального проекта обновления пространства.

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