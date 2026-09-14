Суд смягчил меру пресечения бывшему председателю совета директоров «Корпорации СТС»

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения бывшему председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных на запрет определенных действий. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее Т. Черных находилась под более строгой мерой пресечения. Защита просила разрешить ей дополнительные прогулки, а также свидания и телефонные разговоры с близкими родственниками.

Татьяне Черных предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в хищении 144 млн руб. бюджетных средств в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). По версии следствия, она совместно с другими фигурантами уголовного дела похищала бюджетные средства под видом возмещения затрат по трем концессионным соглашениям, связанным с объектами теплоснабжения, а также системами горячего и холодного водоснабжения.

В ходе судебного заседания стало известно, что Татьяна Черных и Алексей Бобров полностью возместили ущерб в размере 144 млн руб., причиненный областному бюджету по уголовному делу.