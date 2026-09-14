Задолженность компаний из стран СНГ перед российским бизнесом достигла почти 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 14.09.2026. Задолженность компаний из стран СНГ перед российскими организациями в июне 2026 года достигла 967 млрд руб., увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Основная часть обязательств приходится на компании из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана, пишут «Известия».

Рост задолженности связан в том числе с увеличением сроков расчетов после ужесточения санкций. Банки стран СНГ проводят дополнительные проверки, из-за чего платежи по сделкам могут задерживаться, отметил основатель группы компаний «Инсек», член генсовета «Деловой России» Алексей Бегаев.

Кроме того, российские поставщики конкурируют с компаниями из Китая и Турции, которые предлагают более низкие цены и гибкие условия оплаты. Чтобы сохранить покупателей из стран СНГ, российскому бизнесу приходится предоставлять более длительные отсрочки платежа, пояснил начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев.

При этом рост задолженности пока не создает критических рисков для российских компаний, поскольку экономики стран-партнеров продолжают расти, считает президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Вместе с тем проблемы с финансированием или валютными расчетами могут привести к формированию проблемной задолженности.

В связи с этим экспортерам необходимо тщательнее оценивать платежеспособность контрагентов и устанавливать лимиты на отсрочку платежа, заявил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.