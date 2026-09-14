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Взносы по ОСАГО в Свердловской области выросли на 5% за полугодие

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Страховые взносы по ОСАГО в Свердловской области в первом полугодии 2026 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 4,4 млрд руб. Об этом сообщило Уральское главное управление Банка России.

При этом количество заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 87% — до 1,2 млн. По данным регулятора, жители региона стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

В Банке России отметили рост рынка автострахования в Свердловской области.

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06 апреля 202614:06

Средняя премия по ОСАГО снизилась на 30% за счет прироста коротких полисов

УрБК, Москва, 06.04.2026. Общее количество договоров ОСАГО, заключенных в I квартале 2026 года, превысило 15,55 млн против 10,68 млн годом ранее. Весь рост приходится на короткие полисы. Согласно данным Национальной страховой информационной системы (НСИС) — оператор Автоматизированной информсистемы (АИС) страхования, доля коротких полисов ОСАГО (сроком действия от 1 дня до 3 месяцев — ИФ) в общем количестве заключенных в I квартале договоров выросла в 4,7 раза и достигла 38% с показателем 5,9 млн. В первом квартале 2025 года эта доля составляла 8%. По показателю собранной премии на короткие