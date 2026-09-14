Взносы по ОСАГО в Свердловской области выросли на 5% за полугодие

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Страховые взносы по ОСАГО в Свердловской области в первом полугодии 2026 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 4,4 млрд руб. Об этом сообщило Уральское главное управление Банка России.

При этом количество заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 87% — до 1,2 млн. По данным регулятора, жители региона стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

В Банке России отметили рост рынка автострахования в Свердловской области.