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При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре прошли гастроли театра из Санкт-Петербурга

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Более 400 зрителей в Качканаре Свердловской области посмотрели два показа спектакля «Я – Эмиль из Леннеберги!» Санкт-Петербургского театра «Карлссон Хаус». Гастроли прошли при поддержке ЕВРАЗа, сообщили в пресс-службе предприятия.

Спектакль поставлен Екатериной Ложкиной-Белевич по мотивам повести Астрид Линдгрен. В центре сюжета — шестилетний Эмиль, который живет в небольшой деревне с семьей и постоянно попадает в веселые и неожиданные истории.

Постановка рассчитана на семейную аудиторию. Артисты работают в технике живого плана с деревянными куклами. Часть билетов на спектакль передали бюджетным организациям и многодетным сотрудникам ЕВРАЗ КГОК на благотворительной основе.

Гастрольная программа российских театров при поддержке ЕВРАЗа продолжится в октябре в Нижнем Тагиле. Компания несколько лет организует выступления московских и петербургских театральных коллективов в городах своего присутствия.

В 2024 году в Нижнем Тагиле выступил Московский театр кукол имени С. В. Образцова. В 2025 году жители Нижнего Тагила и Качканара увидели постановки Драматического театра «На Литейном» и Российского академического молодежного театра. Кроме того, ЕВРАЗ участвует в создании новых спектаклей для местных театров. За последние три года компания направила на поддержку театрального искусства более 42 млн руб.

«Промышленные города не могут жить только производством, поэтому мы делаем все, чтобы искусство было доступно жителям наших территорий. Особенно это важно для семейного досуга, ведь совместный поход в театр — это время, проведенное с детьми, общие эмоции и впечатления, которые остаются на годы и укрепляют семейные ценности. Такие проекты дают жителям возможность смотреть качественные постановки вживую, не выезжая за пределы города», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона Урал Денис Новоженов.

Глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев отметил, что культурные мероприятия влияют на городскую атмосферу и объединяют людей разных возрастов. По его словам, важно, что ЕВРАЗ наряду с производственными проектами поддерживает культурные инициативы и системно развивает это направление.

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