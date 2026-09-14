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Почтовые услуги подорожали почти на 20% с начала года

УрБК, Москва, 14.09.2026. В августе 2026 года в России цены снизились на 0,08% к июлю. С начала года инфляция составила 4,67%, а в годовом выражении — 6,33% к августу 2025 года, следует из материалов Росстата.

Основным фактором августовского снижения цен стала плодоовощная продукция, подешевевшая за месяц сразу на 5,72%: капуста — на 18,8%, картофель — на 17,9%, морковь — на 14,6%, свекла — на 13,2%, виноград — на 10,5%, помидоры — на 10,4%. При этом апельсины подорожали на 8,1%, огурцы — на 3,4%.

Среди продовольствия сильнее всего выросли цены на сахар-песок (+5,7% за месяц) и крупу гречневую (+5,1%). Мясо и птица прибавили 1,46%, куры — 2,18%, рыба мороженая — 2,0%. Заметно подешевело сливочное масло — на 6,83% с начала года.

В непродовольственном сегменте лидером роста остается бензин: с декабря 2025 года цены на него выросли на 19,91%, а год к году — на 24,64%. Табачные изделия подорожали на 5,92% с начала года, медикаменты — на 4,76%.

Среди услуг сильнее всего выросли цены на зарубежный туризм (+35,4% с декабря 2025 года). Подорожали с начала года и почтовая связь (+19,88%), страхование (+11,33%), медицинские услуги (+9,02%). При этом поезда дальнего следования резко подешевели — на 16,1% за месяц, а путевки на Черноморское побережье — на 19,7%.

Базовая инфляция (без учета сезонных и административных факторов) в августе к июлю составила 0,29%, с начала года — 4,08%.

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