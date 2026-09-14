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Вчера10:11

Только 14% вузов и НИИ утвердили правила использования ИИ

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Только 14% российских вузов и научных организаций утвердили документы, регулирующие использование искусственного интеллекта (ИИ). Еще у 72% таких документов нет, 14% организаций не ответили на вопрос. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Опрос проводился в мае–июне 2026 года среди руководителей 424 государственных вузов и НИИ, в том числе 250 вузов и 174 научных организаций. При этом 65% организаций уже поддерживают практическое применение ИИ в научной работе. В вузах такие меры используют чаще, чем в НИИ, — 76% против 49%.

Наиболее распространенная форма поддержки — семинары, встречи и мастер-классы, которые проводят 48% организаций. По 23% реализуют долгосрочные программы повышения квалификации и разрабатывают собственные ИИ-модели. Внутренние гранты на исследования с использованием ИИ предоставляют 10% организаций, финансовую поддержку междисциплинарных команд — 6%.

Эксперты связывают отставание формального регулирования от практики с тем, что освоение технологии происходит быстрее организационных изменений. Руководитель Института искусственного интеллекта ИТМО Александр Бухановский отметил, что организациям необходимо накопить опыт использования ИИ для создания качественной нормативной базы.

Директор Института ИИ МФТИ Азамат Жилоков считает, что правила должны определять допустимые инструменты и данные для разных научных задач, а также порядок проверки результатов.

Первый проректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Павел Дроговоз связывает более активное внедрение ИИ в вузах в том числе с массовым использованием технологии студентами. По его словам, университетам пришлось реагировать на это введением правил и обучением сотрудников.

«Готовить к нему преподавателей нам придется в любом случае, а это те же люди, которые ведут исследования. У НИИ такого явного стимула нет и деньги на обучение приходится искать в том же бюджете, из которого финансируется наука», — сказал П. Дроговоз.

Замдиректора центра «Цифровая школа госуправления» ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий сообщил, что в 2025 году более 10 российских вузов ввели регламенты использования ИИ.

Согласно исследованию, чаще всего ИИ применяют в естественно-научных и медицинских дисциплинах, реже — в гуманитарных.

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