Фестиваль российских брендов пройдет в Екатеринбурге 19–20 сентября

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Фестиваль российских брендов пройдет 19–20 сентября в Екатеринбурге, в нем примут участие более 25 дизайнеров из более чем 15 регионов России, сообщили организаторы. Мероприятие состоится в Культурном центре «Урал».



В первый день фестиваля пройдет показ коллекций российских дизайнеров. На подиуме будут представлены одежда и аксессуары отечественных производителей. Во второй день запланирована деловая программа, посвященная развитию культурных индустрий в России.



В числе участников фестиваля — дизайнеры из Татарстана, Марий Эл, Вологодской, Новосибирской, Саратовской, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Свердловской областей, Пермского края и других регионов.

«Мы рады, что инициатива по продвижению именно российской одежды приобретает общефедеральный масштаб. В этом году на фестиваль в Екатеринбурге приедут модельеры из более 15 субъектов Федерации. Это Республика Татарстан и Марий Эл, Вологодская, Новосибирская, Саратовская, Нижегородская, Тюменская, Белгородская и, конечно, Свердловская области, Пермский край и другие регионы. Новые заявки поступают и список пополняется. Хочу поблагодарить смелых дизайнеров, которые в непростое время развивают отечественную индустрию моды, делают ее более интересной и конкурентной», — сказала продюсер фестиваля в Екатеринбурге, директор модельного агентства Diamond ModelS Марина Агафонова.



Организаторы отмечают, что фестиваль ориентирован на российских производителей одежды и аксессуаров. К участию допускаются дизайнеры, выпускающие собственные коллекции; бренды, занимающиеся перепродажей продукции зарубежного производства, не принимаются.



В программе фестиваля представлены разные направления российской моды. В частности, бренд ALENA SALO из Набережных Челнов представит коллекции женской одежды. Бренд EFR-FASHION из Челябинска покажет пальто, жилеты, брюки и жакеты.



Екатеринбургский дизайнер Марьям Ярмиева представит коллекцию платьев и нарядов для невест. Бренд TONY CLOU уральского дизайнера Антона Ермакова покажет одежду в стиле стрит-стайл.



Этническое направление представит бренд ЛАВЕЛЬ из Йошкар-Олы, который создает современную одежду с использованием мотивов марийской культуры. В коллекциях используются натуральные материалы, в том числе лен, конопля и крапива. Бренд также выпускает аксессуары с марийскими орнаментами и древнерусскими мотивами.



На площадке пройдет выставка картин художницы Ольги Приваловой. Также во время показа будет работать фешн-иллюстратор Алена Захваткина, которая будет создавать зарисовки представленных коллекций. Постановщиком показа станет Анна Паламарчук, ранее работавшая в доме моды Вячеслава Зайцева и участвовавшая в организации показов Пьера Кардена во Франции.



Гостем фестиваля станет Сергей Зверев. Он выступит на площадке с музыкальной программой. По оценке организаторов, мероприятие может привлечь в Екатеринбург более 350 участников из других городов. Общая вместимость площадки составит около 1,5 тыс. человек. Фешн-маркет будет работать 19 и 20 сентября с 14:00 до 21:00. Вход для посетителей свободный. На маркете можно будет приобрести одежду и аксессуары российских дизайнеров.