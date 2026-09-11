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Прокуратура начала проверку из-за гибели работника на АО «Серовский завод ферросплавов»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. В Свердловской области прокуратура начала проверку в связи с гибелью работника в цеху АО «Серовский завод ферросплавов». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, сегодня около 09:50 на релейном трансформаторе печи предприятия электромонтер был насмерть поражен электрическим током. На место происшествия выехал заместитель Серовского городского прокурора Яков Фот.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению на заводе требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, проведение доследственной проверки надзорным ведомством взято на контроль», — сообщили в пресс-службе.

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