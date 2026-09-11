Рынок легких коммерческих автомобилей сократился более чем на 20%

УрБК, Москва, 11.09.2026. Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) за восемь месяцев 2026 года сократился более чем на 20%. Рынок тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 т) — на 17%. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

За отчетный период на российском рынке зарегистрировалось чуть менее 43 тыс. легких коммерческих автомобилей. Это на 20,3% меньше, чем в январе-августе прошлого года, когда количество их регистрации составило 53,9 тыс. шт. В частности, продажи ГАЗ упали на 13,5%, LADA — на 40,7%, УАЗ — на 25,6%, а КАМАЗ — на 39,3%.

По «тяжеловесам» ситуация следующая — за восемь месяцев текущего года на российском рынке реализовано 24,4 тыс. тяжелых грузовиков. В январе-августе прошлого года их продали в объеме 29,3 тыс. шт.

Чуть менее 38% продаж HCV пришлось на седельные тягачи. Всего было реализовано 9,2 тыс. шт., что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи самосвалов сократились на 24% до 4,2 тыс. шт. (17,2% рынка HCV).

На различную спецтехнику пришлось почти 30% продаж (7,3 тыс. шт.). Остальной объем рынка распределился между фургонами (6%) и бортовыми версиями (9,4%), сообщил С. Целиков.