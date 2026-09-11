Свердловская область лидирует по выполнению ключевых показателей нацпроектов и федеральных программ

УрБК, Москва, 11.09.2026. Свердловская область входит в число лидеров по выполнению ключевых показателей нацпроектов и федеральных программ. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию.

В числе лидеров также Чеченская Республика, Вологодская, Пензенская, Саратовская, Республика Башкортостан и Бурятия, сообщил М. Хуснуллин.

Всего для выполнения показателей федеральных нацпроектов в Свердловской области на данный момент реализуют около 57 региональных проектов. В частности, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области в 2026 году обновят около 200 км дорог. Работы затронут 49 участков трасс и 13 искусственных сооружений. Среди крупнейших объектов — пять участков Серовского тракта, участки дорог Нижняя Салда — Алапаевск, Нижние Серги — Михайловск — Арти, а также трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск, где расширят полотно до четырех полос.

По нацпроекту «Семья» в 2026 году в области модернизируют девять учреждений культуры. Ремонт пройдет в домах культуры Артемовского, Североуральска, Туринска и деревни Мостовки, в Нижнетагильской филармонии и Костинском историко-художественном музее . Пять муниципальных библиотек переоснастят по модельному стандарту, обновят технику в музеях Лесного и Невьянска, а также основную сцену Свердловского театра музыкальной комедии.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» (входит в состав более крупного национального проекта «Инфраструктура для жизни») в Свердловской области в 2026 году запланировано благоустройство более 160 общественных территорий.