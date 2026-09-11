На трассах Свердловской области построят 165 базовых станций на автодорогах

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. На трассах Свердловской области операторы связи построят 165 базовых станций для улучшения качества связи. Сейчас в регионе из более чем 11,4 тыс. км федеральных и региональных дорог только 7% не обеспечены мобильной связью, все остальные участки обеспечены связью разного качества покрытия.

Данные замеров специалисты используют для планирования строительства инфраструктуры и подготовки соглашений с операторами связи. Особое внимание уделяется удаленным и малонаселенным территориям, где строительство объектов имеет низкую коммерческую привлекательность.

«Чтобы поддержать телекоммуникационные компании, правительство Свердловской области снижает административные барьеры для размещения линий и объектов связи вдоль дорог. Телекоммуникационные операторы также могут получить налоговый вычет в размере до 90% затрат на строительство и модернизацию объектов связи на дорогах, в малых населенных пунктах и на других социально значимых объектах», – рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов.

«Связь на дорогах жизненно необходима для обеспечения безопасности людей. Поэтому мы реализуем комплекс мер, чтобы операторы развивали инфраструктуру даже на участках с низкой коммерческой привлекательностью. Результаты обследования позволяют определить территории, где строительство объектов связи необходимо в первую очередь. Сейчас строительство инфраструктуры идет на приоритетных направлениях: М-5, М-12, ЕКАД, Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – Ивдель, Екатеринбург – Реж. Эти маршруты важны и для развития туристической отрасли. ПАО «МТС» уже модернизировало 10 антенно-мачтовых сооружений из 94 запланированных на этот год. ООО «Т2 Мобайл» строит 52 объекта инфраструктуры, ПАО «Вымпелком» – 17 объектов связи. Всего в этом году планируется создать 165 станций», – сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

Работа продолжится в 2027 году. Операторы уже планируют строительство и модернизацию десятков базовых станций на ключевых трассах с инвестициями в десятки миллионов рублей, сказал губернатор.