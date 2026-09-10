Экс-генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвинили в контрабанде золота

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Бывшему генеральному консулу Азербайджана в Екатеринбурге Султану Гасымову предъявлено обвинение в незаконном перемещении через границу золота в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ-Урал».

Расследование проводит Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана. По данным агентства, материальный ущерб от действий Гасымова оценивается в 200 тыс. манатов (около 10 млн руб.).

Ожидается, что материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Гасымов занимал должность генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге с 2009 по 2016 год. Затем, с 2016 по 2024 год, он был генеральным консулом страны в Санкт-Петербурге. В октябре 2024 года Гасымов был отозван с должности.