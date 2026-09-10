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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Библиотечной

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. В Екатеринбурге на время строительства инженерных сетей ограничат движение транспорта по ул. Библиотечной — от дома № 41а до ул. Комсомольской с 15 октября по 15 декабря.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в указанный период изменятся маршруты двух автобусных маршрутов — № 54 и № 054. Маршруты следования в направлении конечной остановки «Синие камни» следующие: ул. Мира — ул. Педагогическая — ул. Комсомольская — далее по маршрутам. Остановки «Педагогическая» и «Уралобувь» временно отменены.

С 23:00 13 сентября до 21:00 15 сентября ограничат движение всех видов транспорта на время вечернего забега «Велнес-программы» Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Под ограничения попадают следующие участки:

• по ул. Дзержинского — от Царской до Горького;
• по ул. Горького — от Клары Цеткин до шлагбаума на парковке у Киноконцертного театра «Космос»;
• по ул. Пролетарской — от Клары Цеткин до Дзержинского;
• по переулку Химиков — от 8 Марта до набережной Рабочей Молодежи;
• по набережной Рабочей Молодежи — от переулка Химиков до улицы 8 Марта.

Парковка автотранспорта на перечисленных участках в указанный период тоже запрещена. Кроме того, на время забега ограничат движение средств индивидуальной мобильности в границах улиц: Дзержинского — Царская — Первомайская — Горького — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.

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