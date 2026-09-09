В центре Екатеринбурга в дни Международного фестиваля молодежи ограничат движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. На центральных улицах Екатеринбург на время вечернего забега «Велнес-программы» Международного фестиваля молодежи с 13 по 19 сентября ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение всех видов транспорта ограничат с 23:00 13 сентября до 21:00 15 сентября на следующих участках:

• по ул. Дзержинского — от Царской до Горького;

• по ул. Горького — от Клары Цеткин до шлагбаума на парковке у Киноконцертного театра «Космос»;

• по ул. Пролетарской — от Клары Цеткин до Дзержинского;

• по переулку Химиков — от 8 Марта до набережной Рабочей Молодежи;

• по набережной Рабочей Молодежи — от переулка Химиков до улицы 8 Марта.

Парковка автотранспорта на перечисленных участках в указанный период тоже запрещена. Кроме того, на время забега ограничат движение средств индивидуальной мобильности в границах улиц: Дзержинского — Царская — Первомайская — Горького — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.