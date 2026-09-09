ГлавнаяНовости
Вчера16:23

В центре Екатеринбурга в дни Международного фестиваля молодежи ограничат движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. На центральных улицах Екатеринбург на время вечернего забега «Велнес-программы» Международного фестиваля молодежи с 13 по 19 сентября ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение всех видов транспорта ограничат с 23:00 13 сентября до 21:00 15 сентября на следующих участках:

• по ул. Дзержинского — от Царской до Горького;
• по ул. Горького — от Клары Цеткин до шлагбаума на парковке у Киноконцертного театра «Космос»;
• по ул. Пролетарской — от Клары Цеткин до Дзержинского;
• по переулку Химиков — от 8 Марта до набережной Рабочей Молодежи;
• по набережной Рабочей Молодежи — от переулка Химиков до улицы 8 Марта.

Парковка автотранспорта на перечисленных участках в указанный период тоже запрещена. Кроме того, на время забега ограничат движение средств индивидуальной мобильности в границах улиц: Дзержинского — Царская — Первомайская — Горького — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
21 мая 202616:49

В Екатеринбурге на время «Зеленого марафона» ограничат движение транспорта по ряду улиц

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2026. В Екатеринбурге с 22:00 29 мая до 15:00 30 мая закроют движение и парковку для всех видов транспорта на отдельных улицах. Это связано с проведением 30 мая «Зеленого марафона». В департаменте информполитики горадминистрации сообщили, что движение перекроют на следующих участках: по дороге вокруг киноконцертного театра «Космос» — на выезде на ул. Царскую и на ул. Николая Никонова, по ул. Горького — от ул. Клары Цеткин до ул. Дзержинского и по ул. Дзержинского — от ул. Горького до ул. Царской. В день марафона — 30 мая — движение закроют с 05:00 до 15:00 по ул.
09 августа 202416:49

В центре Екатеринбурга 10 и 11 августа перекроют движение и запретят продажу алкоголя из-за марафона «Европа-Азия»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В центре Екатеринбурга 10 и 11 августа будет перекрыто движение транспорта и запрещена продажа алкоголя. Ограничения связаны с проведением марафона «Европа-Азия», сообщается в постановлении городских властей. Так, движение транспорта будет запрещено с 06.00 10 августа до 23.00 11 августа по улице Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи, а также с 06.00 до 21.00 11 августа на следующих участках: по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина; по улице Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко; по
19 июня 202616:49

В Екатеринбурге на время фестиваля «Уральская ночь музыки» запретят продажу алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2026. В Екатеринбурге на время фестиваля «Уральская ночь музыки» — 19 июня запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации. Запрет на продажу алкоголя распространяется не только на концертные локации фестиваля, но и на прилегающие к ним территории. Запрет вступает в силу с 12:00 до 23:00 — в границах улиц Карла Либкнехта — Первомайской — Мамина-Сибиряка — Шевченко, а также на улице Мамина-Сибиряка (от Шевченко до Первомайской) и на ул. Свердлова (от Мельковской до Шевченко); С 15:00 до 23:00 — в границах улиц Дзержинского —
20 апреля 202616:49

В Екатеринбурге перекрывают на два месяца движение транспорта по улице Пролетарской

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2026. В Екатеринбурге с 20 апреля по 30 июня закроют движение транспорта на участке по ул. Пролетарской. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. Ограничение связано со сносом здания на ул. Пролетарской, 7, где ранее размещался офис Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (УФССП). Объезд закрытого отрезка организуют по улицам Клары Цеткин, Горького, Дзержинского, Царской и Первомайской. Схема общественного транспорта останется без изменений. О переезде из офиса на ул. Пролетарской на ул. Бажова, 79
12 декабря 202516:49

В Екатеринбурге 14 декабря перекроют ряд улиц из-за полумарафона

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2025. В Екатеринбурге 14 декабря пройдет полумарафон «Европа-Азия». Из-за этого будет перекрыто движение транспорта по ряду центральных улиц. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. Так, с 21:00 13 декабря до 14:00 14 декабря будет закрыто движение по улице Дзержинского (от Царской до Горького) и на участке улично-дорожной сети у киноконцертного театра «Космос», от входа на территорию спортивного комплекса «Динамо» до улицы Горького. В день проведения полумарафона, 14 декабря, с 08:00 до 13:00 будет закрыто движение по набережной Рабочей