При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре благоустроили общественное пространство

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. В Качканаре завершился второй этап благоустройства общественного пространства «Бисер». Проект победил в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и получил поддержку компании в размере 350 тыс. руб. Инициатива направлена на создание комфортной среды и организацию семейного досуга.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что в рамках первого этапа, реализованного в 2024 году, на территории 11-го микрорайона появились игровой комплекс, карусель, песочница, скамейки, урны, цветники и теневой навес. На втором этапе за счет средств компании приобретены и установлены детский спортивный комплекс, турники, брусья и уличные тренажеры.

В результате пространство объединило детскую площадку, зону отдыха и спортивную инфраструктуру, став полноценным общественным центром для семейного досуга и активного образа жизни. В ближайшее время запланировано озеленение территории с участием местных жителей.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится в городах Урала с 2007 года. Программа поддерживает инициативы жителей, направленные на развитие комфортной городской среды, спорта, культуры и социальной сферы. За это время помощь получили более 330 проектов. На их реализацию компания направила порядка 80 млн руб., сообщили в пресс-службе.