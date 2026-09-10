Годовая инфляция в России замедлилась

УрБК, Москва 10.09.2026. Индекс потребительских цен в России с начала года по 7 сентября 2026 года составил 104,72%. Об этом говорят данные Росстата.

За период с 1 по 7 сентября инфляция составила 0,05%, с начала месяца — также 0,05%. Для сравнения: в сентябре 2025 года инфляция за месяц была выше — 0,34%, а с начала года — 4,29%. Таким образом, текущий годовой показатель (4,72%) превышает прошлогодний (4,29%) на 0,43 процентного пункта.

За первую неделю сентября заметнее всего подорожали яйца куриные — на 1,8%, крупа гречневая — на 1,7%, пшено — на 0,8%, сахар-песок — на 0,6%, соль поваренная — на 0,5%, мясо кур и рыба мороженая — на 0,4%, хлеб пшеничный и макаронные изделия — на 0,3%. При этом плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,8%. Лидеры снижения: капуста белокочанная (-4,9%), морковь (-4,7%), картофель (-4,6%), свекла столовая (-3,2%), лук репчатый (-2,5%), яблоки (-2,1%). Подорожали огурцы (+0,5%), бананы (+0,4%) и помидоры (+0,1%).

Снизились цены на консервы мясные для детского питания и колбасы вареные (-0,5%), сосиски и сардельки, сыры, печенье (-0,3%), свинину и творог (-0,2%), маргарин и водку (-0,1%). Из непродовольственных товаров заметно подорожали смартфоны (+2,4%), телевизоры (+1,5%), легковые автомобили отечественные (+0,9%) и иностранных марок (+0,3%). Бензин автомобильный подорожал на 0,6%, дизельное топливо — практически не изменилось.