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Суд в Екатеринбурге обязал «Промэнергоинжиниринг» выплатить компенсацию за тяжелую травму работника

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В Екатеринбурге суд обязал ООО «Промэнергоинжиниринг» выплатить 500 тыс. руб. компенсации морального вреда сотруднику, получившему тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 2 ноября 2024 года. Монтажник технологических трубопроводов пятого разряда выполнял работы по механической обработке торцов труб диаметром 800 мм на высоте от 1,5 до 1,8 м. При переходе на строительные леса сотрудник поскользнулся и упал.

В результате падения работник получил неосложненный компрессионно-оскольчатый перелом позвонка, а также перелом дужки и поперечного отростка. Травма была квалифицирована как тяжелая, а впоследствии пострадавшему установили третью группу инвалидности.

Прокуратура Верх-Исетского района установила, что сопутствующей причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ и отсутствие должного контроля со стороны руководства за соблюдением правил охраны труда и трудовой дисциплины. Для защиты прав пострадавшего прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав работодателя выплатить указанную сумму.

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