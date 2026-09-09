В Историческом сквере Екатеринбурга откроется новое пространство для туристов

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. В Историческом сквере Екатеринбурга на площади 400 кв. м откроется новое пространство для туристов. В департаменте информполитики региона сообщили, что на данный момент на объекте завершаются отделочные работы.

«Первая очередь будет открыта 11 сентября — в дни Международного фестиваля молодежи. Гостям Екатеринбурга будет доступна вся информация о городе, карты, путеводители, а также сувенирная продукция. Также здесь можно будет выпить кофе, отдохнуть и полюбоваться Историческим сквером. Городу был нужен главный ТИЦ и то, что он будет в центре нашего мегаполиса — это очень правильно», — отметил замглавы города Сергей Плахотин во время посещения пространства.

В отдельном зале туристско-информационного центра представят корнеры с продукцией и творческими работами уральских мастеров. «Гости смогут познакомиться с камнерезным искусством, уральской кухней, творчеством художников и со всем многообразием Урала и Екатеринбурга в одном месте», — дополнила директор департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина.

В ТИЦ созданы все условия для маломобильных граждан. Работу волонтеров и переводчиков тоже организуют. Объект на Плотинке станет пятым туристско-информационным центром в Екатеринбурге. Сегодня для гостей города ТИЦ открыты в креативном кластере «Домна», Музее истории Екатеринбурга, возле стелы Европа — Азия на 17-м километре Ново-Московского тракта и в Водонапорной башне на Плотинке.