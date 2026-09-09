Нефтегазовые доходы России сократились почти на 17% за год

УрБК, Москва, 09.09.2026. Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2026 года исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн руб., или 2,5% ВВП. Об это сообщает пресс-служба Минфина.

Доходы бюджета в январе-августе увеличились на 9,2% год к году и составили почти 26 трлн руб. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+18,1% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12,7% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Ненефтегазовые доходы увеличились до 20,91 трлн руб. Поступления НДС выросли на 26,3%, до 11 трлн 334 млрд руб. В августе в федеральный бюджет поступило доходов от уплаты дивидендов в объеме 691 млрд руб.

Нефтегазовые доходы сократились на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 5,02 трлн руб., что выше их базового размера за этот период (4,89 трлн руб.), преимущественно из-за снижения среднего обменного курса доллара, а также снижения цен на нефть в IV квартале 2025 года и I квартале 2026 года, учитываемых при уплате НДД в текущем году.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, в январе-августе выросли год к году на 14,7% — до 31,72 трлн руб. Министерство вновь отмечает, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов. Объем госзакупок за этот период составил 8,99 трлн руб., что на 36,2% выше, чем за тот же период прошлого года.