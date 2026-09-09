Правительство РФ планирует обязать бизнес использовать суверенную модель ИИ

УрБК, Москва, 09.09.2026. Власти обяжут компании и организации выбирать суверенную модель ИИ, если она не дороже национальной больше чем в полтора раза. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомился «Коммерсант».

По данным собеседника издания, знакомого с ходом обсуждения, такая мера обсуждалась в рабочей группе по вопросам регулирования ИИ в РФ в конце августа, а само предложение поступило от «Сбера».

Суверенная модель ИИ должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре в РФ. Под определение суверенной модели в РФ подпадает только GigaChat от «Сбера». Национальная ИИ должна быть по определению разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом.

В Минцифры подтвердили обсуждение случаев и сфер обязательного применения отечественных моделей ИИ. «Представленный перечень является сводным и отражает предложения, поступившие в ходе обсуждения, а не позицию отдельного участника рабочей группы. По ряду инициатив в настоящее время сохраняются различные позиции, говорить о сформированном перечне сфер обязательного применения преждевременно», — добавили в министерстве.

Участники рынка выступают за сохранение конкуренции. Они опасаются, что в случае принятия инициативы есть риск, что для целого ряда задач в критически важных отраслях просто не окажется подходящих решений.