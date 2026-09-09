УрБК, Москва, 09.09.2026. Креативная экономика России растет в 4,5 раза быстрее ВВП страны, ее доля составляет 4,2%, а число занятых в секторе превышает 3,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

«Креативная экономика России растет в 4,5 раза быстрее ВВП страны, ее доля достигает 4,2% при целевых 6%, а число занятых в секторе превышает 3,5 млн человек», — говорится в сообщении.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию креативных индустрий, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что работа комиссии началась с обсуждения развития креативных индустрий с представителями регионов. «В субъектах Российской Федерации сосредоточена основная практическая работа, и федеральный закон 330-ФЗ дает для этого все необходимые инструменты», — подчеркнул он.

В конференции приняли участие более 100 представителей 23 региональных общественных палат. Участники обсудили в том числе ценностную составляющую развития отрасли. По словам Р. Карманова, все 16 направлений креативных индустрий должны соответствовать положениям указа президента РФ № 809.

Заместитель председателя комиссии Станислав Карякин отметил необходимость сохранения народного творчества в современных креативных проектах. «Нельзя упускать из виду традиционные культурные формы, они — наша опора. При этом мы готовы расширять экспертный совет и поддерживать такие инициативы, как Альянс креативных индустрий, предложенный рязанцами», — сказал он.

С. Карякин также сообщил о планируемых выездных мероприятиях в Севастополе и Симферополе, где обсуждение развития креативных индустрий продолжится с региональными командами.

В Рязанской области утверждена стратегия развития креативной экономики до 2030 года и создан профильный штаб. Среди проектов региона — преобразование бывшей ВДНХ, которую в 2026 году посетили более 70 тыс. человек, и креативный кластер «Первая электростанция», созданный на месте старого хлебозавода.

Регион также выступил с инициативой создания Альянса креативных индустрий — объединения представителей бизнеса и некоммерческих организаций.

Псковская область за год привлекла более 1 млн туристов. Среди востребованных креативных проектов региона — фестиваль Пушкинской поэзии и концерты на набережной Великой. Участники конференции предложили провести в регионе выездное заседание комиссии Общественной палаты РФ для обмена практиками.

Отдельно на конференции обсудили кадровый дефицит в сфере креативных индустрий. Член Общественной палаты Саратовской области Наталья Кривенцова рассказала о проекте «Креативный полет» — чемпионате для школьников, который в том числе направлен на удержание молодежи в регионе.

Недостаточную координацию между министерствами, институтами развития и региональными властями участники встречи назвали одним из основных барьеров для развития креативных индустрий. Одним из возможных решений они считают создание региональных штабов по межведомственному взаимодействию. Такой механизм уже действует в Рязанской области и Республике Крым.