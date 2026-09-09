В России создадут блэклист подставных налогоплательщиков

УрБК, Москва, 09.09.2026. В России создадут федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Такое поручение Федеральной налоговой службе России (ФНС) дано правкомиссией по профилактике правонарушений под председательством Владимира Колокольцева, пишут «Известия».

Мера необходима для сбора информации о нарушителях и предупреждениях налоговых преступлений, контроль по борьбе с которыми власти планируют усилить. Это следует из протокола одного из последних заседаний комиссии.

Кроме того, до 1 марта ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц, а также выработать единый подход к выявлению признаков подделки (фальсификации) счетов-фактур и (или) налоговых деклараций.

В свою очередь региональным и республиканским управлениям МВД, а также управлениям министерства на транспорте по федеральным округам поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения на него ареста.