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Вчера17:22

Глава Екатеринбурга анонсировал возвращение детских кружков в усадьбу Харитоновых-Расторгуевых

Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Детские творческие коллективы смогут вернуться в усадьбу Харитоновых-Расторгуевых после обновления комплекса. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник в своем телеграм-канале поблагодарил правительство страны, губернатора Дениса Паслера и председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, который также содействовал в решении вопроса.

«На встречах с родителями воспитанников Дворца инициативная группа озвучивала просьбу в будущем сохранить уникальную усадьбу для детских творческих коллективов. Именно так и будет. По мере обновления комплекса юные екатеринбуржцы будут возвращаться в безопасные и комфортные для занятий условия. А пока для ребят с учетом пожеланий их родителей подобраны и согласованы временные площадки», — сказал глава города.

Сегодня губернатор Свердловской области Д. Паслер заявил, что усадьба, в которой размещался Городской дворец творчества, будет передана в собственность региона.
Усадьба Харитоновых-Расторгуевых — архитектурный памятник федерального значения в Екатеринбурге. В комплексе до мая располагался Городской дворец творчества, воспитанники которого занимались в различных творческих объединениях.

После передачи усадьбы в собственность Свердловской области комплекс планируется обновить. На период проведения работ занятия детских коллективов будут проходить на временных площадках.

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