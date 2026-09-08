Денис Паслер объявил о передаче усадьбы Харитоновых-Расторгуевых в собственность Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Екатеринбурге усадьба Харитоновых-Расторгуевых, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, будет передана в собственность Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в своем официальном телеграм-канале.

«Вкладывать средства в этот объект культуры мы не могли — он не принадлежал ни городу, ни региону. Год назад я начал заниматься этой темой. На сегодняшний день судьба этого важного для уральцев объекта культуры решена. Теперь после получения необходимых документов регион, как собственник, сможет поэтапно реставрировать здания комплекса. Подчеркну, что по мере обновления дети, которые занимались в кружках и студиях, смогут возвращаться в родные стены. Объем работы предстоит огромный, но главный шаг вперед мы сделали», — написал губернатор.

Д. Паслер поблагодарил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову и министра культуры РФ Ольгу Любимову за решение этого вопроса.

Усадьба Харитоновых‑Расторгуевых — памятник архитектуры федерального значения, построенный в 1794–1824 годах. Почти 90 лет в здании работал городской дворец творчества (бывший Дворец пионеров), где занимались более 3 тыс. детей. Однако объект находился в ведении федерального Агентства по управлению и использованием памятников (АУИПИК), и муниципалитет ежегодно платил около 37 млн руб. за аренду помещений под кружки. Из‑за неопределенного статуса собственности ни город, ни регион не имели правовых оснований вкладывать бюджетные средства в реставрацию.

В августе 2023 года прокуратура Екатеринбурга после проверки раскритиковала состояние усадьбы: постоянные протечки грозили замыканием электропроводки, часть помещений была признана аварийной. АУИПИК так и не начал разработку проекта реставрации. В конце 2025 года глава города Алексей Орлов принял решение о переезде детей из соображений безопасности. Договор аренды с АУИПИК расторгли, и кружки должны были покинуть усадьбу до 20 июля 2026 года. Всего расселили более 20 творческих коллективов. Основной площадкой стало бывшее здание администрации Октябрьского района на улице Луначарского, 217.