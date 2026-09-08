Денис Паслер высказался за системную модернизацию сетей водоканала в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Снижение качества воды, поступавшей на водозабор екатеринбургского МУП «Водоканал», стало одной из причин длительных перебоев с водоснабжением в городе. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, при недостаточном качестве исходной воды у коммунального предприятия было два варианта: подать ее в сеть с риском ухудшения качества либо увеличить продолжительность очистки. В результате при использовании полного цикла очистки объем воды, поступавшей в городскую сеть, снижался.

«Мы с вами не могли не заметить, что качество воды, поступающее в регион, значительно ухудшилось по показателям из-за обильных дождей. Вода, приходившая на забор водоканала, была по показателям в несколько раз хуже, чем среднегодовые значения», — сказал Денис Паслер.

Губернатор подчеркнул, что водоканал не мог допустить подачу воды ненадлежащего качества. По его словам, сложившаяся ситуация также показала необходимость системного обновления коммунальной инфраструктуры.

«Мы посмотрели и оценили действия технических служб, то, что они делали. Здесь ситуация плюс-минус стабилизируется, но еще не до конца. Мы договорились о том, что я отдельно именно по этой части с точки зрения оценки той или иной программы буду заниматься привлечением ресурсов. Мы должны понимать, что любой ресурс — он же отталкивается от сущности. Их два, по большому счету: первый источник может быть — это бюджетные ресурсы, и второй источник — то, соответственно, за что мы с вами платим, поэтому в этой части нам предстоит с «Водоканалом» пообщаться, определить инвестиционные программы», — сказал Денис Паслер.

Губернатор также отметил, что после сложной паводковой ситуации системе водоснабжения необходимо адаптироваться к новым нагрузкам. В частности, потребуется дополнительная очистка воды и совершенствование технологических решений.