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Каждая четвертая кредитная организация в РФ ушла «в минус»

УрБК, Москва, 08.09.2026. Число убыточных кредитных организаций в России с начала 2026 года выросло на 87% и к августу достигло 86, следует из данных Банка России, которые проанализировали «Известия».

Таким образом, почти четверть игроков сектора работает в минус: во II квартале доля убыточных организаций составила в среднем 24,5% против 18% годом ранее. При этом непосредственно банков с отрицательным финансовым результатом оказалось меньше — 65 из 300, действующих на август. В регуляторе отметили, что убытки в основном фиксируются у организаций с небольшой совокупной долей в активах банковского сектора.

Отрицательный результат сам по себе не говорит о проблемах у банка или снижении его устойчивости, подчеркнули в Центробанке. В целом сектор сохраняет устойчивые финансовые показатели, а его совокупная прибыль по итогам 2026 года может достичь рекордных 3,9–4,4 трлн руб. При этом основная часть заработка по-прежнему приходится на крупнейших игроков. На топ-10 банков приходится около 75–76% всей прибыли сектора, отметил директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин.

Одна из основных причин — рост просроченной задолженности, из-за которой банки должны делать резервы. А привлекать средства для них все еще крайне дорого из-за высоких ставок по депозитам. Для крупных игроков такая тенденция некритична, но она может создавать серьезные трудности для небольших банков, объясняют динамику эксперты.

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