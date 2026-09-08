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С 1 октября в России введут новые лимиты на внесение наличных в банкоматы

УрБК, Москва, 08.09.2026. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через Систему быстрых платежей (СБП), но с определенными лимитами. Об этом заявила заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine Алина Мороз в интервью «Газета.ру».

Ограничения трехуровневые — 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. руб., уточнила А. Мороз. По ее словам данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не применяются — комиссию вправе взять оба банка. Лимиты централизованно контролирует операционный и платежный клиринговый центр. Банкомат формирует запрос, система проверяет сумму, и только затем передает операцию банку, где открыт счет. При превышении лимита операция останавливается до приема купюр.

А. Мороз уточнила, что лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Если сумма не укладывается в оставшийся лимит, можно внести меньшую. Когда лимит восстановится, зависит от методики банка — это могут быть скользящие 24 часа или календарные сутки.

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