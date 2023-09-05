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Средний чек россиян в точках общепита за год вырос на 13%

УрБК, Москва, 20.03.2025. Средний чек россиян в точках общепита за период с 1 января по 15 марта составил 1,3 тыс. руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

В ресторанах и барах средний чек вырос до 2,1 тыс. руб. (+12% за год), в кафе и столовых — до 781 руб. (+11%), в точках фастфуда — до 512 руб. (+14%).

Эксперты «Чек Индекса» отмечают зависимость сферы общепита в I квартале нынешнего года от погодных факторов. Более теплая зима вызвала увеличение спроса на открытые зоны питания и уличный перекус, что благоприятно сказалось на точках быстрого питания. В ресторанной сфере же фиксируется снижение спроса на фоне высокой базы прошлого года, сложившейся в результате январских морозов, когда россияне предпочитали закрытые, теплые помещения.

По словам аналитиков, общий подъем спроса на питание вне дома вызван развитием сферы интернет-заказов, ростом деловой активности, внутреннего туризма и реальных доходов россиян. В рост оборотов рынка также вносит существенный вклад инфляционно-ценовой фактор.
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