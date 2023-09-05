Средний чек россиян в точках общепита за год вырос на 13%

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 пунктов в июле. Это самые ...05.09.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в РФ в августе вырос до 57,6 пункта
УрБК, Москва, 05.09.2023. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе составил 57,6 пункта против 54 ...02.12.2022 Противоречия общепита
22% россиян стали реже посещать кафе и рестораны в 2022 году ...03.08.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта
По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 54,7 пункта против ...03.08.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в июле вырос до 54,7 пункта
УрБК, Москва, 03.08.2022. По итогам июля 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...