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Потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4% с начала года

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Индекс потребительских цен в Свердловской области в июле 2026 года составил 104,4% к декабрю 2025 года. Это следует из данных Свердловскстата.

В июле по сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,4%. Продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные — на 0,8%, услуги — на 0,3%.

Сводный индекс цен на продукцию, товары и услуги инвестиционного назначения с начала года составил 108,3%. Тарифы на грузовые перевозки выросли на 8,4%.

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