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Вчера17:15

В Свердловской области резко вырос спрос на бижутерию

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Количество партий бижутерии из недрагоценных металлов, оформленных на специализированном таможенном посту Малахит Екатеринбургской таможни, за восемь месяцев 2026 года выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Уральском таможенном управлении такую динамику объяснили резким ростом спроса на недорогие украшения.

За январь-август 2026 года таможенный пост оформил 455 партий бижутерии против 293 за тот же период 2025 года.

Рост поставок бижутерии также повлиял на общие показатели поста. За восемь месяцев 2026 года на нем было выпущено 700 деклараций на товары — на 82% больше, чем годом ранее. Более половины оформленных деклараций пришлось на бижутерию.

«Возросший поток недорогих украшений вызван увеличением в два раза числа новых участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся ввозом и декларированием бижутерии, — комментирует начальник таможенного спецпоста Малахит Андрей Шилов. — Спрос рождает предложение, так что рост поставок — это отражение поведения потребителей: когда людям хочется больше разнообразия, гибкости в стиле и при этом есть возможность покупать чаще, но дешевле».

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