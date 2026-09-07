Промпроизводство в Свердловской области снизилось на 7,5% в январе-июле

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июле 2026 года снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Свердловскстата.

Наибольшее снижение зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — индекс составил 86,9% к январю-июлю 2025 года. В добыче полезных ископаемых индекс упал на 9

10%, в обрабатывающих производствах — 9,1%.

При этом производство и распределение электроэнергии, газа и пара, а также кондиционирование воздуха выросли на 3,3% — индекс составил 103,3%.