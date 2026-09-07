В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа открылся Центр развития уличных искусств «Элемент»

УрБК, Нижний Тагил, 07.09.2026. В Нижнем Тагиле начал работу специализированный Центр развития уличных видов искусства «Элемент». Проект стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в текущем году и получил финансовую поддержку компании в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Новая площадка объединила три популярных направления уличной культуры: брейк-данс, граффити и диджеинг. Все занятия для участников проводятся на безвозмездной основе. На выделенные грантовые средства было закуплено профессиональное оборудование, включая микшерные пульты, активные акустические системы, сабвуфер и DJ-контроллер.

На базе центра будут регулярно проходить мастер-классы, лекции и тренировки для молодежи. Организаторы ожидают, что ежемесячно услугами пространства будут пользоваться не менее 60 человек.

«В Нижнем Тагиле много активной и талантливой молодежи, поэтому идея объединить популярные направления уличной культуры в одном месте получила нашу поддержку. Проект «Элемент» создает комфортную городскую среду, дает ребятам возможность заниматься любимым делом и развивать навыки. Уверена, что центр станет точкой притяжения для молодых тагильчан», — отметила директор Благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.