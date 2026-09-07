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Россия увеличила выручку от экспорта водки на 9%

УрБК, Москва, 07.09.2026. Россия в январе- июле 2026 года увеличила выручку от экспорта водки на 9% — более 34 млн долл США. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт». 

Согласно оценкам экспертов, за период январь-июль 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за июль) Россия экспортировала более 4,5 млн л водки. Всего Россия в 2026 году экспортировала водку более чем в 30 стран мира.

В топ-3 стран-импортеров за этот период вошли Казахстан — страна купила российской водки на сумму свыше 10,6 млн долл США, Азербайджан — более 4,6 млн долл США и Грузия — более 4,2 млн долл США.

Россия постепенно наращивает экспорт водки, находя новые рынки для поставок. Так, например, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Россия вывезла на 17% больше водки в натуральном выражении и в 1,5 раза — в стоимостном, прокомментировали динамику в центре.

Тем временем в России снижается производство алкогольной продукции — и крепкой, и слабоалкогольной. В частности в январе-июне 2026 года водочные предприятия произвели 30,1 млн дал водки, что на 4% меньше, чем год назад, а коньяка — на 6,6%, до 3,2 млн дал. Об этом сообщал ранее Росалкогольтабакконтроль. 

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